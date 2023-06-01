『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第6話は、生きる意味を求めるエピソードだった。 参考：『銀河の一票』は誰に対しても“開かれた”ドラマだJ-POPとの繋がりに感じる作り手の意図 対照的な二つの決起集会が映される。都知事選の告示まで1カ月を切るタイミングで、一方はホテルの大広間を貸し切って大勢で、もう一方は街なかの銭湯でたった4人の出発。地盤を固めて出馬する日山流星（松下洸平）と、スナック