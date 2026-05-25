新型コロナウイルスの感染拡大の際、最前線で治療や研究にあたった専門家が、コロナの現状を語りました。国立健康危機管理研究機構などのセミナーが25日行われ、感染症の専門医で国立国際医療センター・国際感染症センターの大曲貴夫センター長が登壇しました。大曲医師は2023年以降、新型コロナ患者の報告数が減っていることや重症者が減っている現状について、新型コロナウイルスに感染してもより軽症ですむようになっていて、病