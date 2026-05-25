レアル・マドリーDFダニエル・カルバハルが同クラブでの最終戦を迎え、試合後にはセレモニーが開催された。しかし、チームメイトでただ一人、FWビニシウス・ジュニオールの姿だけがなかったようだ。スペイン『アス』や『マルカ』が伝えている。ラ・リーガ優勝4回、欧州CL優勝6回を含む計27タイトルを獲得したカルバハルのラストマッチとなった23日のラ・リーガ第38節ビルバオ戦。先発出場したカルバハルは後半37分に交代となり