乃木坂46の元メンバーで俳優の西野七瀬（32）が、セクシーな最新ショットを披露。夫で俳優の山田裕貴（35）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。【映像】「ちょっと痩せました？」西野七瀬の最新ショット西野は2024年3月に山田との結婚を発表。Instagramでは夫婦の仲睦まじい様子が垣間見え、高級ブランド「カルティエ」の店内で撮影した写真や、出演していたTBS系ドラマ「未来のムスコ」のポスターと写るオフショッ