ミュージカル俳優の安川摩吏紗さん（やすかわ・まりさ、33）がインスタグラムを更新。ボディライン際立つ全身ショットを披露しています。【写真】「バッキバキな腹筋！」「彫刻像みたい」と称賛された安川摩吏紗さんの端正ボディ安川さんは、「へそ下がとーっても長く、下半身がボリューミーなザ・ウェーブな体型」とコメントし、写真をアップ。写真では、ボディラインがはっきりと見えるボディスーツに身を包んだ安川さんのへそ周