A5初のPHEV、価格は1151万円からアウディ・ジャパンは5月21日、『A5』シリーズ初のプラグインハイブリッドとしてセダンモデルの『アウディA5 TFSI イー・ハイブリッド・クワトロSライン（TFSI e-hybrid quattro S line）』と、ワゴンモデルの『アウディA5アバントTFSI イー・ハイブリッド・クワトロSライン（Avant TFSI e-hybrid quattro S line）』を発売した。【画像】4月にアップデートされたアウディA5・SQ5とスポーツモデルS5