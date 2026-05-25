レンジローバー・スポーツ2027年モデル登場ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、プレミアムSUV『レンジローバー・スポーツ』の2027年モデルを発表し、5月22日より受注を開始した。【画像】20周年を祝う20台の限定車『レンジローバー・スポーツ・トゥエンティ・エディション』全12枚今回の改良では各グレードの装備が見直され、従来は『SVカーボン』グレードでしか選択できなかった『SVカーボンファイバーエクステリアパック』