レンジローバー・スポーツ2027年モデル登場

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、プレミアムSUV『レンジローバー・スポーツ』の2027年モデルを発表し、5月22日より受注を開始した。

【画像】20周年を祝う20台の限定車『レンジローバー・スポーツ・トゥエンティ・エディション』 全12枚

今回の改良では各グレードの装備が見直され、従来は『SVカーボン』グレードでしか選択できなかった『SVカーボンファイバーエクステリアパック』や『カーボンファイバーボンネット』などが、『SV』でもオプションとして選択可能となった。



レンジローバー・スポーツ2027年モデルに、20周年記念モデル『トゥエンティ・エディション』登場。 ジャガー・ランドローバー

また、『ダイナミックHSE』グレードでは、『ブラックブレーキキャリパー』や『コンフィギュラブルキャビンライティング』などの人気オプションが標準装備となった。

さらに、2027年モデル導入のトピックとして、モデル誕生20周年を記念した世界限定500台の特別仕様車『レンジローバー・スポーツ・トゥエンティ・エディション（TWENTY EDITION）』が日本市場へ20台限定で導入されることとなった。

レンジローバースポーツ2027年モデルの価格は、『レンジローバー・スポーツ S D300』の1296万円から、『レンジローバー・スポーツ SV カーボン P635』の2586万円までとなる。

また、限定車『レンジローバー・スポーツ・トゥエンティ・エディションP530』は1824万円となっている。

20台限定の20周年記念車

限定車『レンジローバー・スポーツ・トゥエンティ・エディション』は、2004年に発表されたコンセプトカー『レンジストーマー』で採用されていたオレンジをモチーフとした専用ボディカラー『サンギネロオレンジ』を纏う。

さらに、『ブラックコントラストルーフ』や『ブラックエクステリアパック』、スパークルシルバーフィニッシュの『23 “スタイル5135” インチアロイホイール』によって、精悍なアピアランスに仕立てられた。



レンジローバー・スポーツ2027年モデルに、20周年記念モデル『トゥエンティ・エディション』登場。 ジャガー・ランドローバー

また、『TWENTY EDITION』限定の『エクステリアバッジ』や『イルミネーション＆スクリプト付メタルトレッドプレート』などの専用装備や『メリディアン3Dサラウンドサウンドシステム』も標準装備とされている。