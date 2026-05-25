ホテルニューオータニ大阪は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」を、ホテル内のSATSUKI LOUNGEにて7月1日（水）から8月16日（日）まで開催する。ホテルニューオータニ大阪にて『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』開催今回は“Cinnamoroll Summer Sky Trip”をテーマに、空のスイーツ王国