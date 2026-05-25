【モデルプレス＝2026/05/25】女優の堀内敬子が5月24日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】劇団四季出身54歳女優「料理上手で尊敬」八角・シナモン入りの本格フライパンチャーシュー◆堀内敬子、稽古期間中の手料理披露7月25日より上演のミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」に出演する堀内。「お稽古が連日だと、作っておけるものや、すぐ焼けるものをストックしておく」と稽古期間の食事事情を告白。「