堀内敬子「すぐ焼けるものをストック」チャーシュー・手羽元など稽古期間中の手料理公開「忙しいのに手作りすごい」「息子さんも喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】女優の堀内敬子が5月24日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】劇団四季出身54歳女優「料理上手で尊敬」八角・シナモン入りの本格フライパンチャーシュー
7月25日より上演のミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」に出演する堀内。「お稽古が連日だと、作っておけるものや、すぐ焼けるものをストックしておく」と稽古期間の食事事情を告白。「栗原はるみさんの、フライパンチャーシュー 八角とシナモン入れても、息子も食べてくれる。嬉しい」と料理家の栗原のレシピを参考にして作ったという、綺麗な焼き色がつき調味料がしっかりと絡んだチャーシューを披露した。他にも、味が染み込んだ手羽元と卵の煮物、カリッと仕上がった餃子の写真を載せるとともに、「立ち稽古は少しずつ進んでおります」と報告している。
この投稿は「忙しいのに手作りすごい」「料理上手で尊敬する」「息子さんも喜びそう」「全部美味しそう」「見習いたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】劇団四季出身54歳女優「料理上手で尊敬」八角・シナモン入りの本格フライパンチャーシュー
◆堀内敬子、稽古期間中の手料理披露
7月25日より上演のミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」に出演する堀内。「お稽古が連日だと、作っておけるものや、すぐ焼けるものをストックしておく」と稽古期間の食事事情を告白。「栗原はるみさんの、フライパンチャーシュー 八角とシナモン入れても、息子も食べてくれる。嬉しい」と料理家の栗原のレシピを参考にして作ったという、綺麗な焼き色がつき調味料がしっかりと絡んだチャーシューを披露した。他にも、味が染み込んだ手羽元と卵の煮物、カリッと仕上がった餃子の写真を載せるとともに、「立ち稽古は少しずつ進んでおります」と報告している。
◆堀内敬子の投稿に「忙しいのに手作りすごい」と反響
この投稿は「忙しいのに手作りすごい」「料理上手で尊敬する」「息子さんも喜びそう」「全部美味しそう」「見習いたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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