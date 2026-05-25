関西の鉄路と観光に、新時代の大きな風が吹き抜けます。京阪ホールディングスは、2030年度の目標を引き上げた「長期経営戦略のアップデート」、および「新たな中期経営計画・真価を磨く 2028」を策定しました（2026年5月12日公表）。コロナ禍を乗り越え、3期連続で過去最高益を達成した同グループは、明確に「攻めの経営」へと舵を切ります。長年多くの人々に愛されてきた2階建て特急「8000系」の2030年代導入を見据えた後継車両計