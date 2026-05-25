関西の鉄路と観光に、新時代の大きな風が吹き抜けます。京阪ホールディングスは、2030年度の目標を引き上げた「長期経営戦略のアップデート」、および「新たな中期経営計画・真価を磨く 2028」を策定しました（2026年5月12日公表）。コロナ禍を乗り越え、3期連続で過去最高益を達成した同グループは、明確に「攻めの経営」へと舵を切ります。

長年多くの人々に愛されてきた2階建て特急「8000系」の2030年代導入を見据えた後継車両計画や、大阪湾（IR・万博跡地）の成長需要を取り込むための中之島線九条延伸の検討、さらには2027年春の比叡山での最上級ホテル「THE THOUSAND HIEI 無為奥山」の開業、京都タワーのリニューアルなど、ファンや旅行者を魅了するプロジェクトが目白押しです。本記事では、発表されたばかりの最新の成長ストーリーを、投資規模の情報を交え沿線の未来像と共に分かりやすく解説します。

「京都」を取り巻く沿線中心で、経営は好調

京阪グループは、日本一ともいえる観光資源「京都」を基盤にその周囲とを結ぶという、唯一無二の交通ネットワークを持っています。その強みを生かし、「美しい京阪沿線、世界とつながる京阪グループへ」という2050年を見据えた経営ビジョンに沿う形での成長戦略が策定・実行されます。

京阪グループが「京都」に保有する資産・強み

京阪の経営は、26年3月期まで3期連続で過去最高益を達成しています。不動産販売業の拡大や、運輸業やホテル事業のコロナからの想定以上の需要回復によって、前中期経営計画だけでなく、長期経営戦略の定量目標を前倒しで達成するなど、好調を維持しています。（ただし、27年3月期の連結純利益は大阪万博の反動で、前期比14%減の290億円になる見通しが発表されています）

「京都タワー」改装や三条駅周辺開発で観光拠点を盤石に

京都エリアでは「新しい京都観光」を掲げ、玄関口である京都タワーのリニューアルに2030年度までに着手します。最上部の高さが131メートルと市内で最も高い建物である京都タワーの基礎構造・タワー塔体はそのままに、ビルの部分が抜本的にリニューアルされるという予定です。また、東山の玄関口となる三条駅周辺でも新たな観光・交流拠点を創出するプロジェクトが進行中で、2030年度の竣工を目指しています。

比叡山エリアでは「ロテルド比叡」をリブランドし、新たに「THE THOUSAND HIEI 無為奥山」として2027年春に開業予定です。

京都エリア観光拠点での開発（イメージ）

びわ湖（滋賀）エリアでは、滋賀県の基本構想と連携し官民一体となって観光拠点化を目指す、大津港活性化・再整備が推進される計画です。（2030年頃の竣工目標です）

「点」から「線」、そして「面」での観光体験の創出

これまで京都の観光スポットは各所に点在していましたが、京阪グループが自社インフラを活かして三条、比叡山、京都駅前といった主要拠点をアップデートすることで、それぞれの地域で共創してきた観光・体験価値が繋ぎ合わさり、より深い滞在型の観光ルートが形成されます。

中之島線延伸の夢は終わらない！九条延伸構想が再燃

京阪が「大阪東西軸」と呼ぶのは、大阪城に近接する京橋から、IRや万博跡地の開発計画のあるベイエリアに至る地域。京橋エリアは、京阪線最多の乗降客数を誇ります。その大阪東西軸の強化策として、中之島線の九条延伸を見据えた取り組みが加速します。

まずは九条エリアのハード開発を先行しつつ、延伸事業計画の検討・協議を推進する方針です。大阪メトロ中央線や阪神なんば線が乗り入れる九条駅へ接続することで、利便性の大幅な向上が期待されます。

「大阪東西軸」では中之島線延伸計画が

2030年大阪IRを見据えた広域ネットワーク網の構築

九条駅への延伸が実現すれば、夢洲で2030年に開業予定の大阪IRへのアクセスが飛躍的に向上。京阪沿線の京都エリアから大阪のベイエリア・IR予定地までがシームレスに繋がり、インバウンドをはじめとした巨大な観光需要を一手に引き受ける大動脈となる可能性を秘めています。

こちらが実現する場合、早くとも2030年頃の着工、約4年での完成を目標に掲げていると報道されています。

京都と大阪の中間エリアでは駅前再開発などを推進

中期経営計画においては、京阪沿線の価値を高めるために、駅前での再開発や、沿線での商業事業を展開するとしています。門真市初のタワーマンションと商業棟の開発となる「古川橋駅北側再開発」は2026年秋竣工予定、駅前商業施設と駅前広場の再整備となる「門真市駅前再開発」は2032年竣工の予定です。

京阪沿線でのまちづくり施策

また、沿線地域での食品小売業展開として、2030年度にスーパーマーケット9店舗（2025年度は6店舗）、駅ナカ商店もより市36店舗（2025年度は20店舗）の開業を目指します。その他、ひらかたパークでの施設運営ノウハウを活かし沿線での外部施設の運営受託体制を構築し、沿線でのるイベントなどの総合エンターテインメント事業への本格参入を目指すとしています。

特急車両8000系の後継車両や観光列車、輸送業の基盤を形成

鉄道ファンの注目は、観光列車の導入検討と、特急車両「8000系」の後継となる新型車両の導入計画です。

観光列車導入による「体験価値」の底上げ、

長年、京阪特急の顔として愛されてきた8000系は、ダブルデッカーやプレミアムカーを連結した「乗るだけで特別な列車」の代名詞です。この8000系は、2030年代の導入を見据えて後継車両の計画が策定されることが明らかになりました。また、「観光列車の導入検討」により、新たな需要を喚起し収入の拡大をめざします。

その他に、全67両の新型車両導入も盛り込まれ、メンテナンスコストの低減と快適性の向上を実現します。

バスにおいては、京都市内を循環する観光路線バスの本格運行開始（2027年度以降）や関西空港リムジンバスへのクレジットカード決済導入（2027年4月〜）が推進されます。

安全性や快適性の向上や連立事業推進など交通基盤も強化

駅リニューアルにおいては、沿線まちづくりと連動させ、2030年度までに、淀屋橋駅ホーム階の他、古川橋駅、橋本駅、三条駅等のリニューアルが進められる計画です。可動式ホーム柵は、2030年度までに新たに11線を整備する計画です。また、京阪本線連続立体交差事業として、寝屋川市〜枚方市駅間の高架化事業が推進されます。

2030年に向けた、あえての“助走期間”、京阪が描く投資循環のシナリオ

今回の京阪グループによる発表においては、2027年3月期の営業利益424億円、2031年3月期の営業利益を580億円という目標を掲げています。

長期経営戦略「営業利益」成長ステップイメージ

2026年度から2030年度の長期戦略期間に、総額3,600億円（沿線開発や新規事業などに重点配分する成長投資2,500億円、安全対策や設備更新などの維持更新投資で1,100億円）の投資を見込んでいます。

運輸業においては、2026〜2028年度をあえて「磨き上げの助走期間」と明確に位置づけています。

京阪は運賃改定による潤沢な原資をベースに、普通車新型車両67両の増備や、宇治線・交野線における2030年度目途の「添乗員付き自動運転（GoA2.5）」に向けた設備整備（TASC・ATO導入）、さらに可動式ホーム柵11線の新設といったバックヤードへの集中投資フェーズへと突入します。これに伴い、一時的に減価償却費が高止まりして利益が圧迫される期間が生まれますが、それはすべて2029〜2030年以降に訪れる「投資の結実と利益成長フェーズ」に向けた戦略的な仕込みなのです。

京阪グループ「運輸行」関連の成長見込み

沿線開発では、2027年春の比叡山エリアでの「THE THOUSAND HIEI 無為奥山」の開業を皮切りに 、2029年度には大阪湾から瀬戸内を繋ぐ観光船舶（コンベンションシップ）が就航。そして2030年度には、京都タワーのリニューアル着手や東山の拠点となる「三条駅周辺プロジェクト」が竣工を迎え、同時に大阪ベイエリアで「大阪IR」が華々しく幕を開けます。

長期経営戦略 将来に向けた重点施策

大阪メトロ中央線や阪神なんば線に接続する「中之島線九条延伸（検討推進）」が実現すれば 、伝統的な古都・京都の観光資源から、日本の最先端IRリゾートまでが、京阪によってシームレスに一本の線で繋がることになります。

3期連続最高益という強固な基盤を得た京阪グループが描く未来図は、エキサイティングなものです。

煌びやかな大阪IRリゾートで遊んだ後、美しい新型特急や観光列車に揺られて比叡山の聖なる静寂、そして歴史ある京都の街並みへとシームレスに溶け込んでいくという未来も想像できるのではないでしょうか。

京阪の次世代に向けた本気度が伺える長期と中期の計画、新型車両のデザインや中之島線の今後の動向など、続報が入り次第、鉄道チャンネルでもいち早くお届けします！皆様はどのプロジェクトに一番期待していますか？ぜひSNS等でご意見をお寄せください。

（画像：京阪ホールディングス、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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