モデルの中林美和（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。東京・銀座の商業施設「GINZASIX」での刺激臭騒ぎを受けて、自身がプロデューサーを務めるオーガニックスパブランド「MAROA」のスタッフの無事を報告した。「MAROA」は今月1日からGINZASIXで期間限定POP UP STOREを開催している。中林は「本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。まず、体調を崩され搬