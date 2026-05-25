◇卓球 WTTコンテンダー ラゴス(5月19日〜24日、ナイジェリア)卓球の「WTTコンテンダー ラゴス」が24日まで行われ、女子シングルスでは大藤沙月選手(世界ランク12位)が日本の誇る“カットマン”2人に勝利し、優勝を飾りました。大藤選手は初戦から3試合連続ストレート勝利で勝ち上がると、準決勝では、カットプレーが持ち味の佐藤瞳選手(世界ランク25位)に3-1(11-6、11-6、9-11、12-10)で勝利。相手のカットプレーで長いラリーもあ