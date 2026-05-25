◇卓球 WTTコンテンダー ラゴス(5月19日〜24日、ナイジェリア)

卓球の「WTTコンテンダー ラゴス」が24日まで行われ、女子シングルスでは大藤沙月選手(世界ランク12位)が日本の誇る“カットマン”2人に勝利し、優勝を飾りました。

大藤選手は初戦から3試合連続ストレート勝利で勝ち上がると、準決勝では、カットプレーが持ち味の佐藤瞳選手(世界ランク25位)に3-1(11-6、11-6、9-11、12-10)で勝利。相手のカットプレーで長いラリーもある中、47分の激闘を制しました。

決勝では世界選手権銀メダルメンバーである橋本帆乃香選手(世界ランク14位)と激突。世界選手権で中国選手を破った世界屈指のカットプレーに対して、第2ゲームこそ奪われますが、各ゲームで圧倒して4-1(11-3、5-11、11-3、11-6、11-4)で頂点に立ちました。

大藤選手は今年に入り2月の「WTTスターコンテンダー チェンナイ」や4月の「WTT コンテンダー 太原」でも優勝を飾っています。

また女子ダブルスでは、麻生麗名選手/チュ・チョンヒ選手(韓国)の国際ペアが佐藤瞳選手/芝田沙季選手のペアに3-1(1-11、11-8、11-7、11-4)で頂点に立ちました。

▽日本選手入賞■女子シングルス優勝:大藤沙月準優勝:橋本帆乃香3位:佐藤瞳■女子ダブルス優勝:麻生麗名/チュ・チョンヒ、準優勝:佐藤瞳/芝田沙季