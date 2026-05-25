森永製菓はこのほど、早めの熱中症対策として入浴を啓発する取り組み「おふろde暑熱順化(しょねつじゅんか)」に賛同し、東京と兵庫で開催する啓発イベントで、「冷やし甘酒」総計1,500本を無料配布する。熱中症対策として、近年、身体を暑さに慣らす暑熱順化が重要視されている。暑熱順化で汗をかきやすくなり、効率的に体温調節できるため、熱中症リスクの軽減につながる。暑熱順化対策は、2週間ほど続けて行う必要がある(個人差