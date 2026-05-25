〈不二製油の特許技術「USS製法」で開発、植物性素材でおいしさを提供〉製造をリボン食品、販売を伊藤忠商事が手掛ける豆乳生まれのバター「wellbeans nonbutter white」が、2月から販売エリアを全国へ拡大した。コレステロールを大幅にカット、バターと比較して飽和脂肪酸やカロリーなどが抑えられていることから、健康志向が高い人からの支持が厚い。また、香りが控えめなことから汎用性が高く、和食にも使いやすいという。伊藤