◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）今村聖奈騎手のオークス制覇に沸いた週末。ダービーでは同期の佐々木大輔騎手に期待したい。騎乗するライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）には、デビュー時から付きっきりで日々の調教にもまたがっている。毎回正確なジャッジを下してくれて大いに予想の参考になるが、今回の１週前追い切りでは「すごく良かったですね。息