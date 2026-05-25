◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

今村聖奈騎手のオークス制覇に沸いた週末。ダービーでは同期の佐々木大輔騎手に期待したい。

騎乗するライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）には、デビュー時から付きっきりで日々の調教にもまたがっている。毎回正確なジャッジを下してくれて大いに予想の参考になるが、今回の１週前追い切りでは「すごく良かったですね。息遣いも良かったし、やる気もあったし、いい脚取りで言うことないと思います。前走よりいいんじゃないかと思います」と並々ならぬ手応えをうかがわせた。

記者自身もデビュー前から注目している馬だが、動きを見ても確かに今回が一番いい。やや前の出に硬さのあるタイプだったが実にしなやかに伸びているし、手前の変換もスムーズそのものだった。内、前決着の皐月賞で、ただ一頭外から伸びてきて３着に入った脚力は本物。あとは折り合い面と距離がどうかだけ。そこをクリアすれば、若きダービージョッキー誕生のチャンスは大きい。（角田 晨）