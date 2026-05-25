手頃な価格のファミリーカーとして登場フィアットは、新型クロスオーバー『グリズリー（Grizzly）』を初公開した。既存の『グランデ・パンダ』の大型版であり、欧州のCセグメントでの足場を築くことを目指している。【画像】魅力たっぷり新世代モデル、今後はファミリー展開へ【フィアット・グランデ・パンダを詳しく見る】全48枚新型グリズリーは、ファストバックと直線的なSUVの2種類のボディスタイルで販売される見込みだ。フ