手頃な価格のファミリーカーとして登場

フィアットは、新型クロスオーバー『グリズリー（Grizzly）』を初公開した。既存の『グランデ・パンダ』の大型版であり、欧州のCセグメントでの足場を築くことを目指している。

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新型グリズリーは、ファストバックと直線的なSUVの2種類のボディスタイルで販売される見込みだ。フィアットのオリヴィエ・フランソワCEOは、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ向けに設計された手頃な価格のファミリー向けSUVだと述べている。



新型フィアット・グリズリー（プレゼン資料より） ステランティス

フランソワ氏は、米国ミシガン州で開催された親会社ステランティスの投資家向け説明会でグリズリーの画像を披露し、「これはパンダとグランデ・パンダのファミリーを完成させるものです」と説明した。

「同じDNAを持ち、同じプラットフォームをベースにしていますが、まったく別の存在です。市場シェアを高めるだけでなく、売上高、利益率、そしてブランドそのものを高めてくれるでしょう」

新たなマイクロカーも展開予定

新型グリズリーは10月のパリ・モーターショーで正式発表される見込みで、グランデ・パンダやシトロエンC3にも採用されている、ステランティスのスマートカー・プラットフォームをベースに生産される。

グランデ・パンダと同じく、ガソリン車、ハイブリッド車、EVの各バージョンが用意されるようだ。低価格帯におけるフィアットのカバー率を高め、新規購入者を惹きつけることを目的とした新製品群の1つである。



新型のマイクロカーや小型EVの姿（プレゼン資料より） ステランティス

フィアットはまた、新型の4人乗りマイクロカー（写真、緑色の車両）や、1980年代の初代パンダにインスパイアされた小型EV（写真、オレンジ色の車両）も開発中だ。

後者は1万5000ポンド（約320万円）未満での発売を目指すエントリーモデルで、ステランティスのイタリア・ポミリアーノ工場で、シトロエンの兄弟車と共に生産される予定だ。シトロエンは、この兄弟車に2CVの名称を採用することを明らかにしている。