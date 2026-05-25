気象庁などが発表する防災気象情報が、2026年5月29日から大きく変わる。大雨や土砂災害、河川氾濫、高潮に関する情報には警戒レベルに対応した数字が付き、「危険警報」など新たな名称も使われる。特に土砂災害では、新しい「レベル3土砂災害警報」がレベル4の土砂災害危険警報に近づいていることを前提に発表されるため、従来の警報よりも重く受け止める必要がある。では、何が変わり、私たちはどこに注目すればよいのか。ポイン