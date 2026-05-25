知れば知るほどおもしろい易の世界【キーワード２ 矛盾】 他人ではなく“自分”に期待をしよう 易は人生哲学とも言われていますが、深めていくと心が広く豊かになります。何よりも日常に起こる矛盾をも許せるようになります。 易は陰陽の二元論から発生します。太陽と月、火と水、男と女、上と下、善と悪など、私たちの日常に起こる対立や矛盾を表します。 太陽と月のおかげで朝と夜があり、朝だけ、夜