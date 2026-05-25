ロックバンド、TRICERATOPS（トライセラトップス）のボーカル・ギターの和田唱（50）が24日、インスタグラムを更新。世界的歌手のライブに夫婦で参戦したことを報告した。和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで」と報告。妻で女優の上野樹里（39）との会場前でのツーショットを公開した。続けて「前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、