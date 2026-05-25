ロックバンド、TRICERATOPS（トライセラトップス）のボーカル・ギターの和田唱（50）が24日、インスタグラムを更新。世界的歌手のライブに夫婦で参戦したことを報告した。

和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで」と報告。妻で女優の上野樹里（39）との会場前でのツーショットを公開した。

続けて「前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔のまんま。ビジョンに映る全身の姿も82歳ではない。『みんながイメージするダイアナ・ロス』を続けるというプロ意識。ずっとスターなんだなぁ」と感想をつづった。

そして「MCを取る休憩時間もほとんどなくポンポン進んでいくステージも良かった。個人的なハイライトは『Chain Reaction』。しかしどうして‘60年代デビュー組のスターって強いの！？（笑）」と思いをつづった。

この投稿に「見えないところでの鍛錬があるのですね。その良さを感じられるお二人もすごい」「樹里さんへの誕生日プレゼントでもあったのかな」「デート？」「82歳で変わらないなんて素敵すぎますね」などのコメントが寄せられている。