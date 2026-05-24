◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京ベイ 26―3 BL東京（2026年5月24日東京・秩父宮ラグビー場）NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京ベイ26―3BL東京（2026年5月24日東京・秩父宮ラグビー場）BL東京のSOリッチー・モウンガ（31）は、試合終了の笛が鳴るとピッチに座り込んだ。「持っているものを出し切った。勝つことはできなかったが、誇りに思う」。その後は客席を丁寧に