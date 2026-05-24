◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京Ｄ）巨人の吉川尚輝内野手が、今季初本塁打を放った。５点を追う７回１死二塁、相手先発・才木の１５１キロ直球を芯で捉え、右翼スタンドへ運んだ。本塁打は昨年６月５日のロッテ戦（ＺОＺО）以来。反撃及ばず同一カード３連戦３連敗を喫したが「交流戦頑張りたいなと思います。切り替えて、しっかり交流戦からまた一つになって戦っていきたいなと思います」とコメントし