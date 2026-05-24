歌手の浜崎あゆみさんは5月24日、自身のInstagramを更新。エイベックス会長・松浦勝人さんとのツーショットを披露しました。【写真】浜崎あゆみ＆エイベックス松浦会長のツーショット「何をひそひそ話してるのか気になる」浜崎さんは「avexしか勝たん」とつづり、12枚の写真を投稿。お団子ヘアにサングラスをかけた浜崎さんとデニムジャケット姿のエイベックス会長・松浦勝人さんとのツーショットなどを披露しています。浜崎さんが