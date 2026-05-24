「本当の頭のよさとは、こういうことだ」と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社）だ。Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。ビジネス書の年間ベストセラー4位（2024年ビジネス書単行本／トーハン調べ）にもなり、欧米を含む世