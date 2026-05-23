モロゾフのロングセラー焼き菓子「ファヤージュ」と濃厚アイスを組み合わせた、夏限定スイーツ「ファヤージュサンド」が今年も登場♡香ばしく焼き上げた木の葉型クッキーに、ひんやりなめらかなアイスをサンドした贅沢な味わいが楽しめます。さらに2026年は、新フレーバー「あまおういちご」が仲間入り。パリッと軽やかな食感と濃厚アイスの絶妙なハーモニーで、暑い