モロゾフのアイススイーツ♡新作「あまおう」入りファヤージュサンド登場

モロゾフのロングセラー焼き菓子「ファヤージュ」と濃厚アイスを組み合わせた、夏限定スイーツ「ファヤージュサンド」が今年も登場♡香ばしく焼き上げた木の葉型クッキーに、ひんやりなめらかなアイスをサンドした贅沢な味わいが楽しめます。さらに2026年は、新フレーバー「あまおういちご」が仲間入り。パリッと軽やかな食感と濃厚アイスの絶妙なハーモニーで、暑い季節のご褒美タイムを彩ります。

香ばしさと濃厚アイスが絶妙♡

「ファヤージュサンド」は、スライスアーモンドをたっぷり敷き詰めて焼き上げたモロゾフの人気焼き菓子「ファヤージュ」で、濃厚アイスをサンドした夏限定スイーツです。

お召し上がり直前にサンドすることで、ファヤージュならではのパリッとした食感と香ばしさをしっかり楽しめるのが魅力。

なめらかなアイスとの組み合わせが絶妙で、ひと口ごとに贅沢感が広がります。

見た目も上品で華やかなので、自分へのご褒美にはもちろん、ショッピングの合間のひんやりスイーツとしてもぴったり♪暑い季節に食べたくなる特別感たっぷりのスイーツです。

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新作「あまおういちご」に注目

価格：1個324円（税込）

今年新たに登場する「ファヤージュサンド（あまおういちご）」は、あまおういちごピューレを使用した華やかなフレーバー。

甘酸っぱいいちごの風味とコク深いミルクが重なり合い、上品でやさしい味わいに仕上がっています。いちご好きにはたまらない、この夏注目の新フレーバーです♡

さらに、定番フレーバーもラインナップ。

ファヤージュサンド（バニラ）

価格：1個324円（税込）



マダガスカル産バニラビーンズを使用した、華やかな香りとミルクのコクが楽しめる王道フレーバー。

ファヤージュサンド（チョコレート）

価格：1個324円（税込）

ベルギー産チョコレートを使用した、ほろ苦く濃厚な大人っぽい味わいが魅力です。どのフレーバーも、香ばしいファヤージュとの相性抜群。気分に合わせて選びたくなるラインナップになっています。

「ファヤージュサンド」は、全国のPOP UP SHOPにて順次販売予定です。詳細はモロゾフ公式HPにてご覧いただけます。

※特設ページは5月22日（金）公開予定

夏だけの特別スイーツを楽しんで

焼き菓子の香ばしさと、ひんやり濃厚なアイスを一緒に楽しめる「ファヤージュサンド」は、夏にぴったりのご褒美スイーツ♡

新作の「あまおういちご」をはじめ、定番のバニラやチョコレートも魅力たっぷりで、何度でも味わいたくなるおいしさです。

限定店舗のみでの販売となるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。この夏だけの特別な味わいを、ぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。