＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】力士のために準備された“分厚い”懸賞金の束夏場所の懸賞本数、15日間の申し込みは過去最多の4241本を記録し、懸賞総額は2億9687万円に上った。そんな中、幕内力士が白星を上げて受け取った金額を聞き、元横綱・若乃花の花田虎上氏が「新車のSUV買えますよ」とコメントする一幕があった。前頭五枚目・若元春（荒汐）と前頭十五枚目・欧勝海（鳴戸）の取組前、懸