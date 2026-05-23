人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたオリジナルパン・スイーツなど計 7 商品を、全国のセブン‐イレブンにて5月26日（火）より順次発売される。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、Happy くじ、フォロー＆引用ポストキャンペーンも同時展開される。＞＞＞オリジナル商品やグッズをチェック！（写真26点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6