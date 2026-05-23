【パペットスンスン】パンやスイーツなどセブン-イレブンコラボ商品が登場！
人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたオリジナルパン・スイーツなど計 7 商品を、全国のセブン‐イレブンにて5月26日（火）より順次発売される。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、Happy くじ、フォロー＆引用ポストキャンペーンも同時展開される。
＞＞＞オリジナル商品やグッズをチェック！（写真26点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードに、「スンスンのふわふわクリームのプリン」や「スンスンのふわあっ♪ 食感のマシュマロ大福ブルーベリー」など、ホッと一息つけるような、 ”食感” を楽しめるスイーツをご用意。
ラインナップは、「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」の7商品。一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品があるのでご注意を。
また、対象商品の購入でオリジナルグッズが当たる、レシート応募抽選キャンペーンも開催。
こちらは、オリジナルスイーツ、またはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、抽選で景品が当たる。
さらに対象の栄養ドリンク・菓子・アイスクリームを購入すると、フラットケースやジッパーバッグ、クリアファイルなどの限定グッズがもらえる。こちらはなくなり次第終了となるのでお早めに。
このほか、パッケージだけでなく、シールやステッカーのおまけが付くハイチュウやウェファーチョコとのコラボ。「Happyくじ パペットスンスン」の発売、そして「ぬいぐるみキーホルダー」や「ぬいぐるみバッジ」などのグッズも販売。セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストしていただくと、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たる、フォロー＆引用ポストキャンペーンも開催される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
＞＞＞オリジナル商品やグッズをチェック！（写真26点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
ラインナップは、「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」の7商品。一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品があるのでご注意を。
また、対象商品の購入でオリジナルグッズが当たる、レシート応募抽選キャンペーンも開催。
こちらは、オリジナルスイーツ、またはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、抽選で景品が当たる。
さらに対象の栄養ドリンク・菓子・アイスクリームを購入すると、フラットケースやジッパーバッグ、クリアファイルなどの限定グッズがもらえる。こちらはなくなり次第終了となるのでお早めに。
このほか、パッケージだけでなく、シールやステッカーのおまけが付くハイチュウやウェファーチョコとのコラボ。「Happyくじ パペットスンスン」の発売、そして「ぬいぐるみキーホルダー」や「ぬいぐるみバッジ」などのグッズも販売。セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストしていただくと、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たる、フォロー＆引用ポストキャンペーンも開催される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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