【モデルプレス＝2026/05/22】東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」の開館30周年に合わせ、2026年7月、東京・台場の「デックス東京ビーチ」内にデジタルスポーツエンターテインメントパーク「ジョイポリススポーツX」を開業予定。この度、ジョイポリススポーツXの施設概要が公開された。【写真】お台場に新たなデジタルスポーツエンタメパーク誕生◆「ジョイポリススポーツX」2026年7月開業へ東京ジョイポリスは、1