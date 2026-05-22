FWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）やMFコール・パーマー（チェルシー）、DFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）といった選手が、FIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表メンバーから外れるという。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現地時間22日に発表されるイングランド代表メンバー。報道によると、フォーデンやパーマー、マグワイア、MFモーガン・ギブス・ホワイト（ノッ