【モデルプレス＝2026/05/21】お笑いプロレス団体・西口エンタテインメントの公式X（旧Twitter）が、5月21日に更新された。所属しているお笑いタレントの長州小力の契約解除を発表した。【写真】長州小力が契約解除 CEOがユニークな動画で報告◆西口プロレス、長州小力を契約解除投稿では「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とし、長州について「確認された