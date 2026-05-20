全国でクマによる被害が相次いでいることを受けて、群馬県藤岡市で２０日、市街地にクマが出没したことを想定した緊急銃猟の訓練が行われました。 この訓練はイノシシやクマが市街地や住宅街に出没した際に自治体の判断で行うことができる「緊急銃猟」の手順を確認するもので、藤岡市内の猟友会や森林事務所、警察官や市の職員など約６０人が参加しました。 訓練は、神流川沿いのグラウンドにツキノワグマが出没したという想定