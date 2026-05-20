犬も天候によって体調を崩すことがあるの？ 雨の日は愛犬の元気がなかったり、なんとなく調子が悪そうにしていたり、下痢をしたりすることはありませんか？このように天候によって体調を崩すのは「気象病」の可能性があります。 気象病は正式な病名ではなく、気圧や気温、湿度といった天候の変化によって引き起こされる体の不調の総称で、人間だけでなく犬や猫などにも発症することが分かっています。 気象病を引き