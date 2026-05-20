爆風スランプが、結成直後最初に制作した楽曲「ええじゃないか」を5月27日に「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として配信リリースすることを発表した。今回初の音源化に伴い、サンプラザ中野くんの大学の後輩でもあり、交流のある芸人・小島よしおをフィーチャーし、楽曲が制作された。“ええじゃないか！”、“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、