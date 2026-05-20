爆風スランプが、結成直後最初に制作した楽曲「ええじゃないか」を5月27日に「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として配信リリースすることを発表した。

今回初の音源化に伴い、サンプラザ中野くんの大学の後輩でもあり、交流のある芸人・小島よしおをフィーチャーし、楽曲が制作された。“ええじゃないか！”、“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、笑い飛ばしたいという想いが詰まった楽曲に仕上がったとのことだ。

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◾️サンプラザ中野くん（Vo）

四十余年前の「ええじゃないか」が蘇りました。大学そして事務所の元後輩 小島よしおくんと八丈島の太鼓のエナジーに感謝！タイトルも中身もぐつぐつのゴッタ煮感満載！この勢いで武道館にGOだよランナー！

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◾️パッパラー河合（G）コメント

🎵ええじゃないか、ええじゃないか！奇天烈ここに極まれりな感じですよ。爆風スランプは奇天烈バンドと再確認しました。踊ろう！ええじゃないか〜！

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◾️バーベQ和佐田（B）コメント

2024年はラップを、そして今年は和テイストなロックで盆踊り。小島よしおさんとのコラボも妙にハマって面白い。この受け皿の広さこそ爆風スランプ。楽しんで見て聴いて踊ってね。

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◾️ファンキー末吉（Dr）コメント

コンテストで知り合った中野と河合を誘って最初のリハーサルの時のこと、「はてさて彼らとどんな音楽をやろう」。とりあえず私はひとつのアイデアを持って行った。GとE、たった二つのコードと「ええじゃないか」という言葉のみ。それが初期の爆風スランプの代表曲となった。初めてこのバンドのライブを見た観客はこの曲に度肝を抜かれ、そして40数年経った今、ここにこうして蘇った！！

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◾️小島よしお コメント

小学校で踊る時間があってその曲が「Runner」でした。そんな爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！

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今回の楽曲リリースのきっかけには、2026年8月11日に35年ぶり日本武道館で行われるライブ＜爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館〜歌え、大きな玉ねぎの下＞があるという。今回の武道館公演開催に際し、サンプラザ中野くんは「武道館を愛したバンドは数あれど、武道館に愛されているバンドは爆風スランプが一番だと勝手に思っています！ 相思相愛の武道館で相思相愛の皆さんと一緒に歌うのを楽しみにしています♪」とコメントしている。

なお、本楽曲のMVはリリース日である5月27日0時に公開予定とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

▲MV写真

◾️＜爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館 〜歌え、大きな玉ねぎの下で＞ 2026年8月11日（火・祝）東京・日本武道館

開場17:00 / 開演18:00

(問) ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999 (平日12:00〜18:00) ▼チケット料金 ※全席指定

・FC「骨まで愛して〜オニオンズ」会員限定前方エリアチケット：17,000円（税込）

※アリーナ席前方確約・メンバー直筆サイン入りポスター付き

※お一人様2枚まで申し込み可

※購入者がFC会員の必要あり、同行者は非会員でも購入可 ・指定席：12,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可 ・指定席（18歳以下対象）：7,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可

※公演当日時点で18歳以下の方のみご利用いただけます ▼チケット一般発売中

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