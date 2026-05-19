「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月16日（土）放送は「野呂佳代プロデュース王」。劇団ひとり、岩崎う大（かもめんたる）、吉住の3者が、今や売れっ子女優入りした野呂佳代からさらなる演技力を引き出す！【動画】令和の出ずっぱり女優・野呂佳代をプロデュース！ 吉住作の母娘ドラマに一同感動！！売れっ子女優・野呂佳代の転機はまさかの！？当番組アシスタントとしておなじみの野呂佳代は、この春の月10ドラマ「銀河の一