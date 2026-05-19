出る作品にハズレなし！令和の出ずっぱり女優”野呂佳代、転機は「ハリウッドザコシショウ」：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月16日（土）放送は「野呂佳代プロデュース王」。劇団ひとり、岩崎う大（かもめんたる）、吉住の3者が、今や売れっ子女優入りした野呂佳代からさらなる演技力を引き出す！
【動画】令和の出ずっぱり女優・野呂佳代をプロデュース！ 吉住作の母娘ドラマに一同感動！！
当番組アシスタントとしておなじみの野呂佳代は、この春の月10ドラマ「銀河の一票」（関西テレビ／フジテレビ系）で準主演を務めるなど、今や令和の出ずっぱり女優へと駆け上った。
「出る作品にハズレなし！」と言われる演技の原点は「ゴッドタン」の芝居企画。自身が考えた“恋に落ちるストーリー”を熱演し、おぎやはぎが演技力を絶賛。野呂も「いきいきする場所が見つかった感じがします」と振り返る。
その後、人気シリーズドラマ「科捜研の女」（テレビ朝日系）での“なかやまきんに君にダンベルで殺される役”も話題になり2023年頃からドラマ出演が増え、ついに2025年ブレイク俳優ランキング女性編1位に！
そんな野呂にとって、自身の転機は「ゴッドタン」で披露したハリウッドザコシショウの全力モノマネだったという。
今回は、脚本家としても定評のある3者が、野呂に演じてほしいドラマ台本を書き下ろし。
吉住作の台本のテーマは「朝ドラヒロイン」。幼少期からおばあちゃんまで演じる朝ドラヒロインのように、「その年齢の幅を野呂佳代は演じられる」と期待を。
タイトルは「親子」。小学生の娘・佳代は、スナックのママ（吉住）として働く母親に、自分が描いた母の絵がコンクールで賞をとったことを嬉しそうに伝えるが、母は常連客から誘いが入り出かけてしまう。
一人残された佳代は、泣きながら賞状を破り捨てる。酔っ払って帰宅した母親は、佳代が居ないことに気付き奔走。その後、佳代は帰宅するが、母親は激怒し「あんたみたいな子お母さんいらない」と追い出そうとする。
すると佳代は「今日誕生日だよね」と言って、モンブランケーキを差し出し…。
母を思う娘の物語に一同感動。野呂の演技力には、吉住も「私も泣きそうになるぐらい」と感情移入したという。おぎやはぎ・矢作は「吉住も多分仕事くるよ」と、吉住の演技力も評価した。
この他、う大は「野呂佳代の心と体」をテーマにプロデュース。「女なんて太ってなんぼだろ」という夫（う大）に妻（野呂）は…！？ 演じ終えた野呂は「全部キャッチボールを受け止めて、全部放出して返してくれるお芝居が出来る人と出会った」と大感激！？
これまでも野呂の様々な顔を引き出してきた劇団ひとりの脚本は、テレ朝の長期シリーズ化刑事ドラマを見据えて「捜査一課の女」。女刑事（野呂）が踏み込んだ先で対峙した怪盗G…その正体は彼氏の省吾（劇団ひとり）だった！？
名演技＆名台詞連発に、う大の解説も止まらない！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】令和の出ずっぱり女優・野呂佳代をプロデュース！ 吉住作の母娘ドラマに一同感動！！
売れっ子女優・野呂佳代の転機はまさかの！？
当番組アシスタントとしておなじみの野呂佳代は、この春の月10ドラマ「銀河の一票」（関西テレビ／フジテレビ系）で準主演を務めるなど、今や令和の出ずっぱり女優へと駆け上った。
「出る作品にハズレなし！」と言われる演技の原点は「ゴッドタン」の芝居企画。自身が考えた“恋に落ちるストーリー”を熱演し、おぎやはぎが演技力を絶賛。野呂も「いきいきする場所が見つかった感じがします」と振り返る。
その後、人気シリーズドラマ「科捜研の女」（テレビ朝日系）での“なかやまきんに君にダンベルで殺される役”も話題になり2023年頃からドラマ出演が増え、ついに2025年ブレイク俳優ランキング女性編1位に！
そんな野呂にとって、自身の転機は「ゴッドタン」で披露したハリウッドザコシショウの全力モノマネだったという。
今回は、脚本家としても定評のある3者が、野呂に演じてほしいドラマ台本を書き下ろし。
吉住作の台本のテーマは「朝ドラヒロイン」。幼少期からおばあちゃんまで演じる朝ドラヒロインのように、「その年齢の幅を野呂佳代は演じられる」と期待を。
タイトルは「親子」。小学生の娘・佳代は、スナックのママ（吉住）として働く母親に、自分が描いた母の絵がコンクールで賞をとったことを嬉しそうに伝えるが、母は常連客から誘いが入り出かけてしまう。
一人残された佳代は、泣きながら賞状を破り捨てる。酔っ払って帰宅した母親は、佳代が居ないことに気付き奔走。その後、佳代は帰宅するが、母親は激怒し「あんたみたいな子お母さんいらない」と追い出そうとする。
すると佳代は「今日誕生日だよね」と言って、モンブランケーキを差し出し…。
母を思う娘の物語に一同感動。野呂の演技力には、吉住も「私も泣きそうになるぐらい」と感情移入したという。おぎやはぎ・矢作は「吉住も多分仕事くるよ」と、吉住の演技力も評価した。
この他、う大は「野呂佳代の心と体」をテーマにプロデュース。「女なんて太ってなんぼだろ」という夫（う大）に妻（野呂）は…！？ 演じ終えた野呂は「全部キャッチボールを受け止めて、全部放出して返してくれるお芝居が出来る人と出会った」と大感激！？
これまでも野呂の様々な顔を引き出してきた劇団ひとりの脚本は、テレ朝の長期シリーズ化刑事ドラマを見据えて「捜査一課の女」。女刑事（野呂）が踏み込んだ先で対峙した怪盗G…その正体は彼氏の省吾（劇団ひとり）だった！？
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