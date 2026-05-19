起業家・飯田祐基氏（34）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。マーダーミステリー市場の拡大を狙って設立した「株式会社これからミステリー」の倒産を公表したが、同日にまさかの結婚発表をした。飯田氏は、店舗運営以外の事業から撤退することを報告。「理由は、お金の調達がこれ以上出来なくなったからです。この1年半で、会社として約2億8,000万円の赤字を出しました。調達した金額は合計1.3億円、借入が5000万円。私