起業家・飯田祐基氏（34）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。マーダーミステリー市場の拡大を狙って設立した「株式会社これからミステリー」の倒産を公表したが、同日にまさかの結婚発表をした。

飯田氏は、店舗運営以外の事業から撤退することを報告。「理由は、お金の調達がこれ以上出来なくなったからです。この1年半で、会社として約2億8,000万円の赤字を出しました。調達した金額は合計1.3億円、借入が5000万円。私が個人で会社に貸し付けた金額は約1.2億円。それでも間に合わなかった。今回の意思決定で個人借金6000万円と、個人保証の借金5000万円の合計1.1億円の借金を背負うことになりました。さらに、役務が約5,000万円残っています」とし、新規事業での再起を誓っていた。

すると、同日「ご報告 兼ねてよりお付き合いをしておりました 向山綾子さんと、結婚することになりました」と、美容外科開業医の女性との結婚を発表。「新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません。それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。そう思えたから、決めました」と説明した。

また「一生をかけて、大切にします。近い将来、世界一幸せな女性にします。プロポーズの様子はリプライの動画でご覧いただけます。今日だけ、お祝いのコメントをいただけたら嬉しいです」と呼びかけていた。