きょうの県内は高気圧に覆われて各地ともよく晴れていて、すでに気温が30度を上回ったところもあります。午前１１時２０分までの最高気温は、富山空港で30.3度、富山市八尾町で30.1度など真夏日となったところもあります。空気の乾燥した状態が続いていて、気象台は県内全域に乾燥注意報を出しています。また、各地の消防によりますと、ことし1月から運用が始まった林野火災注意報が舟橋村を除く県内全域に出ています。火の取り扱