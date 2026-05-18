3月は寒暖差が大きく、冬のあいだに負担がかかったバッテリーの状態が気になりやすい時期だ。朝の始動性や電装品の安定動作に不安があるなら、春のドライブシーズン前にバッテリーを点検・交換しておきたい。 今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成し