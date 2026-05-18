あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜食物繊維が多い「野菜」ランキング＞ １位らっきょう（生）２位エシャレット（生）３位しそ（葉・生）４位パセリ（生）５位にんにく６位モロヘイヤ（生）７位ごぼう（生）８位ブロッコリー（生）９位枝豆（生）＜視聴者プレゼント＞「原藤商店」の桜えびご飯の素をプレゼント！