広島県福山市で山林火災が発生しました。延焼が続いていて、鎮火のメドは立っていません。消防によると、17日午後2時26分頃、通行人から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。消防車12台とヘリコプター1機が出動し、消火活動が続いています。けが人の情報は入っていません。警察によると、廃材を燃やしていた火が燃え広がったとみられています。近隣住民「近いからちょっと恐い。夜中に寝られないと思って、いま心配して見て